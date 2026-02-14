La historia de amor del voleibol camagüeyano

El balonvolea los unió para siempre. Cándida Rosa Jiménez Amaro era una alumna, mientras Enrique Larrazaleta Dorta era un profesor recién graduado. En los años ‘70 del pasado siglo comenzaron su relación. La misma tuvo que pasar pruebas y desafíos, así como los de un equipo a la hora de aspirar a la victoria.

Ambos desde entonces fueron amantes de la concepción de ir ‘a por todas’ y no perder. Así nacieron cuatro hijos de la relación matrimonial y un gran número de hermanas para ellos de las canchas pertenecientes a la escuela de iniciación deportiva Cerro Pelado.

A inicios de los ‘80, Cándida y Quique perdieron un varón y el vacío en cierto modo lo llenaron los resultados competitivos de las alumnas que formaron en ese entonces. Con el paso de los años ellas fueron calcando sus nombres y apellidos en la mente de los aficionados al llegar a los principales equipos nacionales y brillar por todo lo alto en cualquiera de los escenarios, regresando con la medalla de oro.

Tanto Cándida Jiménez como Enrique Larrazaleta, llevaron sus teorías a los banquillos fuera de fronteras y se ganaron el amor no solo de sus alumnas. Vieron momentos de esplendor y también caídas, con las cuales no quedaron conformes. Si muchas medallas aparecen por los rincones, no quisieron parar las producciones en las diversas categorías, sobre todo en la escolar.

La ruptura definitiva de la pareja llegó con el fallecimiento de Larrazaleta Dorta en el año 2025. Cándida Rosa en ese entonces decidió emprender un camino hacia la meta de dedicarle una medalla en una competencia nacional, logro obtenido en Holguín tras regresar con una plata.

La entrenadora de balonvolea de Camagüey, Cándida Rosa Jiménez Amaro cumplió una promesa a su esposo, Enrique Larrazaleta Dorta. Consiguió la medalla de plata juvenil en Holguín.#Cuba pic.twitter.com/vprthUyCHo — Roberto Carlos Serrano (@rcserrano97) August 20, 2025

El tiempo transcurre y ella jamás olvidará al hombre que arriesgó tesoros por pertenecer a ella, y con quien —gracias a la profesionalidad—, venció obstáculos dentro y fuera de la cancha para que el balonvolea, tanto en Camagüey como en Cuba, sea un deporte de referencia en el sector femenino.