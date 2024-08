La primera vez en Alcohólicos Anónimos

Camagüey- «Llegué al Programa de Alcohólicos Anónimos (A.A) en 1986, como un hombre impulsivo y con una rabia enorme contra el mundo. Afortunadamente, sucedieron cosas que me hicieron recapacitar, la primera, conocer la comunidad y la segunda, encontrar aquí personas que apoyaron mi recuperación. Llevo 28 años sin beber». Testimonios como este se repitieron sin cesar durante el encuentro distrital de A.A en la provincia, evento realizado en la Casa Natal de Carlos J. Finlay.

Con 57 participantes (miembros de A.A, amigos y profesionales) de los dos distritos que componen la comunidad en Camagüey, el intercambio tuvo como lema «Nuestro objetivo primordial: transmitir el mensaje»; reconociendo la importancia de la difusión del programa.

A esta opinión se sumó la del delgado del grupo «De vuelta a la vida» de Siboney, pues él también llegó al programa por la mano de uno los servidores más longevos en esta localidad.

«El servicio me permitió conocer realmente la historia y evolución de Alcohólicos Anónimos y pude demostrar mi gratitud a quienes me apadrinaron en los inicios. Hoy me siento feliz, pues aquí recibimos por vez primera a una persona que comienza a dar los pasos para dejar de beber, alguien que me llamaba constantemente y que no se rindió para llegar a este momento».