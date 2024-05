Colombia pide a EEUU desvincular a Cuba de toda lista terrorista

Bogotá- El Gobierno de Colombia reiteró hoy el llamado a Estados Unidos a rescindir la injusta designación de Cuba como supuesto Estado patrocinador del terrorismo, la cual desconoce el compromiso de la isla con la búsqueda de la paz.

El país sudamericano manifestó además su beneplácito con el anuncio de Washington sobre la exclusión de la mayor de las Antillas de la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo.

Añadió el comunicado divulgado aquí por la Cancillería que por principios de política exterior, la nación no comparte este tipo de medidas unilaterales extraterritoriales.

Por otra parte, refirió que Colombia agradece el apoyo y los ingentes esfuerzos de Cuba por contribuir a la búsqueda de la paz en el territorio nacional.

“En su momento, este país fue esencial para la suscripción del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y, actualmente, en los diálogos que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el marco de la política de paz del gobierno nacional”, recordó.

Sentenció además la declaración que el país sudamericano defiende el diálogo y la negociación como herramientas para lograr la paz y la reconciliación entre los pueblos.

Por lo mismo, remarcó, “reitera el llamado a los Estados Unidos de América a rescindir la injusta designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, la cual afecta procesos migratorios y sobre todo, desconoce el compromiso de Cuba, durante décadas, con la búsqueda de la paz en Colombia y en la región”.

A propósito de la declaración, el mandatario Gustavo Petro opinó que el expresidente Iván Duque (2028-2022) cometió una enorme injusticia con el pueblo cubano.

Opinó además que el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas y económicas entre La Habana y Washington sigue siendo un objetivo que beneficiaría, antes que nada, a los pueblos.

El jefe de la diplomacia norteamericana, Antony Blinken, eliminó el pasado 15 de mayo a Cuba de una unilateral y arbitraria lista de países que, según Estados Unidos, “no cooperan plenamente” en la lucha contra el terrorismo.

El departamento determinó que las circunstancias para la certificación de Cuba como ‘país no cooperante total’ han cambiado de 2022 a 2023, dijo un funcionario no identificado, quien citó que la reanudación de la cooperación policial bilateral es una de las razones por las que la denominación anterior ya no era apropiada.

Tras el anuncio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, apuntó que Estados Unidos acaba de admitir lo que es conocido por todos: que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo.

Agregó también el canciller en su cuenta en X que, además, «debería cesar toda manipulación política del tema y poner fin a nuestra arbitraria e injusta inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo».

Tomado de Prensa Latina