Pasión, periodismo y deporte: tres palabras clave para Roberto Carlos Serrano

El periodismo deportivo es un universo apasionante donde convergen la emoción del deporte y la responsabilidad de informar con veracidad y profundidad sobre un tema muy especializado. Bien los sabe Roberto Carlos Serrano, joven periodista de Televisión Camagüey, quien desde hace años fue «noqueado» por la pasión deportiva.

Desde niño fue un apasionado del mundo deportivo; disfrutaba seguir los partidos, las competencias y le fascinaba la idea de poder narrar esas emociones para que otros las sintieran junto a él.

«Decidí estudiar periodismo, porque entendí que podía unir ambas pasiones y convertirlas en mi profesión. Desde niño uno quiere jugar, ser una estrella en el deporte, pero no me tocó a mí. Mi propia entrada al periodismo me dio la oportunidad de resaltar en el deporte, no tanto resaltar, poco a poco cuando avanzas en la vida te das cuenta que son los deportistas los verdaderos protagonistas juntos a sus entrenadores», expresó.