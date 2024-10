Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México

Claudia Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia de la República ante el Congreso de la Unión y protestó guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

“Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”, expresó.

Enseguida, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, se retiró la banda y para poder transmitirla a la presidenta de la cámara, Ifigenia Martínez, él y Sheinbaum ayudaron a la legisladora de 94 años a incorporarse.

“Te la entrego a ti”, le dijo Ifigenia Martínez, que se presentó a la sesión asistida por un tanque de oxígeno.

Fue entonces que Sheinbaum Pardo recibió la banda presidencial de Ifigenia Martínez, una vez que López Obrador se la entregó.

La Presidenta se colocó la banda, asistida por una cadete del Heroico Colegio Militar. Un grito de los legisladores acompañó el momento histórico y el grito de “¡Es un honor estar con Obrador!” se transformó en “¡Es un honor estar con Claudia hoy”! Desde el área de invitados, surgió el grito “¡Viva Claudia!”

Conforme al protocolo, y después de salir de su casa en Tlalpan con la banda presidencial cruzada sobre el saco, López Obrador arribó a la cámara a las 11 de la mañana, acompañado de su esposa, y seguido de camarógrafos en motocicleta, y de algunos simpatizantes.

Los senadores y diputados de la comisión de cortesía se tomaron una foto con él en las escalinatas del frontispicio de la cámara. En el vestíbulo realizó su último saludo a la bandera escoltada por cadetes del Heroico Colegio Militar.

Ya en el salón, los diputados se arremolinaron en torno suyo para pedirle una última foto del recuerdo. El senador Manuel Velasco (PVEM) lo abrazo con fuerza y le dio un beso en la mejilla derecha. En respuesta, el ex mandatario le apretó el cachete.

Al llegar a la presidencia de la cámara, López Obrador se inclinó y le brindó un beso en la frente a Ifigenia Martínez.

En tanto llegaba la presidenta, los diputados hicieron fila para saludar a López Obrador, que aguardaba en el lugar usual asignado a los ex presidentes: a la izquierda de la presidencia del Congreso.

Sheinbaum llegó al recinto legislativo a las 11:25 horas, y por primera vez la comisión de cortesía para recibirla y acompañarla al final de la sesión, estuvo integrada solo por legisladoras:

Las senadoras Julieta Ramírez Padilla, Edith López Hernández, Laura Itzel Castillo, Andrea Chávez Treviño, María Martina Cantú y Lizeth Sánchez; y las diputadas Irma Juan Carlos, Merilyn Pozos Gómez, Ana María Lomelí Robles, Flor de María Esponda Torres, Diana Karina Barrera Samaniego y Claudia Leticia Alcántara.