Erick Hernández intentará nuevo récord de dominio del balón este sábado

Este sábado 31 de agosto, en el Hotel Be Live Havana City Copacabana, Erick Hernández, intentará superar el récord de más tiempo dominando el balón sólo con los pies desde la oposición de sentado, con un kilogramo y medio de lastre en cada tobillo.

El habanero de 58 años cuenta que para la hazaña lleva preparándose desde abril, “unos 15 días después de haber realizado mi último récord. Vencer este ahora significaría mucho porque demostraría que puedo hacerlo en diferentes modalidades, a pesar de mi edad”, aseguró en exclusiva a Cubadebate.

Hernández aclara que el nuevo récord lo ha venido superando él mismo desde hace aproximadamente cinco años. “En 2023 llegué a tres horas y cuatro minutos. Es una marca extremadamente difícil y agotadora, que tendría que batir el sábado”.

El exfutbolista afirma sentirse en condiciones y ofrece detalles del entrenamiento. “Hay que fortalecer los planos musculares del tren inferior y superior. En el inferior hacer énfasis en el esternocleidomastoideo, trapecios, hombros, bíceps, tríceps, pectorales. En fin…, requiere de hacer mucha fuerza en el abdomen”.

Sobre el tren inferior precisó trabajar los gemelos, los cuádriceps, el bíceps femoral y toda la zona lumbar.

El pasado 6 de abril hizo nuevamente historia cuando en el lobby del Hotel Copacabana dominó el balón de fútbol durante 12 horas, seis minutos y 10 segundos, tocándolo solo con los pies– de manera ininterrumpida– y desde la posición de parado.

El cubano ingresó por primera vez al libro Guinnes de los récord en 2005, por tocar el balón con la cabeza 319 veces durante un minuto. Desde entonces, ha establecido varias marcas y al parecer el paso del tiempo no lo detiene.

“Sigo activo con casi 60 años, porque he tenido una vida muy metódica, manteniendo una dieta balanceada y respetando la relación trabajo-descanso. Asimismo, he realizado una preparación con seriedad, buenos calentamientos antes de la actividad física y he priorizado los ejercicios de estiramiento.

“A mis seguidores, les digo que tengan mucha fe y confianza en que lograré este récord. Gracias a ellos he mantenido la motivación. Por el respeto que les siento, me preparo con rigor para alcanzar los récords. Son la inspiración para intentarlos, pese a que sean difíciles”, concluyó.

