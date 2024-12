De cumpleaños Eslinda Núñez, uno de los rostros del cine cubano

La Habana.- La Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana, felicitó hoy a la actriz cubana Eslinda Núñez, Premio Nacional de Cine 2011, en su 81 cumpleaños.

Con una larga trayectoria en la cinematografía, el teatro y la televisión cubana, Núñez ha participado también en filmes internacionales.

En la edición 44 de la magna cita del séptimo arte en Cuba le fue entregado el Coral de Honor en reconocimiento a su obra en el cine latinoamericano.

En entrevista exclusiva concedida a Prensa Latina, recordó que en la década de los 60-70 del pasado siglo los periodistas la nombraban a ella y a la también intérprete Daisy Granados como “los rostros del cine cubano”. Éramos dos entonces, señaló.

En aquel tiempo casi siempre venían a Cuba dos actrices de Alemania, de España, de Rusia y demás países, y entonces Daisy y yo salíamos mucho a representar nuestras películas en el exterior como Memorias del subdesarrollo, Lucía y La primera carga al machete, recordó.

En México, España y Venezuela nos llamaban así, “los rostros del cine cubano”. Pasó el tiempo y surgieron muchas caras del séptimo arte, con la posibilidad de contar con figuras como Sergio Corrieri, Luis Alberto García, Isabel Santos y una pléyade de actores, porque Cuba está llena de talentos, afirmó la entrevistada.

Pasa aquí como en Brasil, se dan muchos talentos en actores y actrices de calidad y sensibilidad artística. Tenemos esa suerte, aseveró.

En cuanto a su relación con el pueblo cubano, la protagonista de filmes como Lucía expresó que sale a la calle diariamente dispuesta a tener un buen día, y quizás no sea consciente de cuánto la quiere su gente, pero muchos la paran para preguntarle sobre qué trabajo está haciendo, si viene algo nuevo.

A veces no puedo contestar a todos, porque en ocasiones me acosan a preguntas y quisiera responder todo pero no puedo siempre, se disculpó la actriz.

“Pero para mí me resulta muy gratificante que la gente se interese por lo que estoy haciendo, lo que hice, por qué lo hice, y el resultado de todo eso”, expresó.