Desarrollan Conferencia Inaugural de la Jornada Leer la Historia

Camagüey- El Café Literario «La Comarca» abrió sus puertas para desarrollar la Conferencia Inaugural de la Jornada Leer la Historia.

Auspiciada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey en conjunto con la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC) la jornada será eje central de paneles, presentaciones y conservatorios en los municipios, centros educativos como la Universidad de Camagüey «Ignacio Agramonte Loynaz», instituciones y varios espacios culturales del territorio.

En la inauguración fue entregada con el objetivo de estimular la investigación histórica en la región la Beca de Investigación UNHIC 2024 a la obra «Nuevas evidencias sobre el surgimiento de la Radio en Cuba» del Licenciado Óscar Viñas Ortiz.

Además, se realizaron paneles con las líneas temáticas «Características de la República Burguesa en Cuba» y «El libro de historia de Puerto Príncipe a Camagüey» por la Dra C. Francisca López Civeira y la Dra C. Odalis Brito Martínez con la conducción de la Dra C. Kezia Zabrina Henry Knight y la Dra C. Odalmis Martín Fuentes.

En el evento estuvieron presentes Armando Pérez Padrón,Presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas del Territorio, miembros del Partido Comunista de Cuba, el Sectorial Provincial de Cultura, profesores e investigadores de la UNHIC y varios invitados.