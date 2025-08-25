Camagüey baila al ritmo de la Rumba

Camagüey- El Festival Internacional Timbalaye La Ruta de la Rumba ocupó espacios públicos de Camagüey. El programa incluyó la participación de promotores y estudiosos junto acciones comunitarias.

Constituyó una mirada a las raíces de la nación y cubana a la influencia del congo. Hasta la Plaza de los Trabajadores del Centro Histórico de la ciudad llegaron voces y agrupaciones músico-danzarias en un programa organizado por el Centro Provincial de Casas de Cultura.

Un pasacalle, la ceremonia de la ceiba en coordinación con la Asociación Nacional Yoruba, sesiones teóricas, exposiciones y espectáculos artísticos se extendieron a espacios comunitarios.

Declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad la rumba tiene genuinos exponentes. El festival Timbalaye reafirma la misión de explorar aspectos caribeños y africanos que conforman la identidad. Demuestra la fuerza del tambor en un espacio que se considera vital para el reconocimiento de la herencia africana.