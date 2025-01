Armando, entre la literatura y la medicina (+ video)

¿De médico a poeta, o médico y poeta? Es así como inicia esta entrevista con el joven artista Armando Arturo Cazares Azar, santacruceño de nacimiento y camagüeyano acogido, que ha debutado recientemente como poeta, ganando galardones como el reconocido Certamen Nacional de Décima “Luis Gómez”.

En cuanto a sus inicios, comenta la participación activa en concursos, pues desde pequeño le apasionaba mucho leer aventuras, poesía infantil, entre otros géneros.

Pasada la infancia me alejé un poco de la literatura. Más tarde, ya siendo estudiante de Ciencias Médicas, vuelvo a retomar esas ganas de escribir y me vinculo con amigos que también hacen poesía aquí en Camagüey: Rosabel Pí González y Alejandro Muñoz Aguilera. Con ellos me he adentrado aún más en el mundo de la literatura, y así he ido presentándome a concursos y otros espacios de promoción e intercambio literarios.

El binomio poeta- médico quizás no sea muy común. Sin embargo, para Armando ambas pasiones convergen de manera armoniosa.

La poesía viene a llenar un vacío que no puedo alimentar dentro de la medicina. Sana no solamente el estado físico de las personas, sino también a un nivel más espiritual. Ese sufrimiento que no podemos curar con medicamentos, el arte ayuda a sanarlo un poco, a sacar todo eso que llevamos dentro.

Siendo miembro en crecimiento de la AHS, este artista ha participado en eventos convocados por la misma, a los que ha accedido a través de las convocatorias lanzadas en redes sociales. “Voces del Gentío” del escritor Alejandro González, es también un espacio donde el joven escritor ha podido compartir su obra.

“Un Kpricho Creativo” fue el primer concurso en el que participó oficialmente en Camagüey, evento donde obtuvo el primer lugar en poesía , con la obra “Evolución del Fracasado”. Este certamen, auspiciado por la AHS de la ciudad, tiene el objetivo de estimular el quehacer creativo en los jóvenes agramontinos.

Una experiencia muy especial, mi primera vez ganando un concurso de esa magnitud, en la categoría de poesía y con el primer poema en decasílaba que compuse.

Mis átomos han evolucionado.

Los médicos descifran las partículas

que atrapan la humedad en mis retículas.

No entienden que yo soy un fracasado

Mi nombre fue mención en un posgrado

que inculminé precoz y con horrores.

Soy uno más de aquellos perdedores

que anhelan obtener de la poesía

Limosnas literarias, como vía

De pago que soborne sus errores

(Fragmento de Evolución del fracasado)

La VIII Edición del Concurso Nacional de Décima Espinela “Luis Gómez” 2025, convocado por la casa de la Cultura Habarimao, la Casa de la Décima Luis Gómez y la dirección municipal de cultura en Cumanayagua en Cienfuegos, es el certamen donde Armando obtuvo su mayor reconocimiento hasta el momento. En el mismo obtuvo el primer lugar con décima espinela (octosílaba). Con una participación de 68 obras, entre ellas de 11 autores camagüeyanos, sin duda alguna, constituye un logro muy especial para este creador.

Este concurso tiene la característica de tener un pie forzado de alguna de las obras del poeta Luis Gómez, este año fue “en la inmensidad serena”. No es de extrañar que, al ser Armando santacruceño de cuna, el mar sea el tema sugerido en su obra ganadora “Sueño ahogado” ya que en él, tantas historias han sido contadas, o no, en su inmensidad serena.

Como artista en crecimiento Armando aún tiene un estilo literario en formación, sin embargo, son muy perceptibles en su obra temas recurrentes a la locura y términos médicos, devenidos de su profesión de doctor, y sus rotaciones por las distintas áreas de salud.

Entre literatura “Estudiar una carrera conlleva conservar esos conocimientos de por vida, y son esos mismos, las palabras y términos médicos, los que utilizo mucho en mis poemas, como una fuente de conocimiento a la que recurro a menudo a la hora de componer”.

Este momento en la historia de Armando podría ser visto como un resurgimiento. Después de varios sucesos en su vida personal, y en medio de la situación tan difícil que atravesamos todos los cubanos, encontrarse de nuevo con una pasión de la infancia y llevarla a su actualidad, lo convierte en el reflejo de tantos otros jóvenes que se encuentren en un escenario similar.

“Las personas muchas veces tienden a pensar que o eres artista o ejerces otra profesión. Que no se puede llevar las dos cosas de la mano. Vivir de la poesía o del arte en general, no es fácil en ninguna parte, sin embargo, tampoco se puede vivir sin arte. Pienso que todo aquel que sienta esa necesidad de crear, escribir, no lo debe dejar de la mano. Sí se puede llevar una profesión y al mismo tiempo, darle vida a ese lado artístico.

Con este mensaje sacado de su propia experiencia, el poeta Armando continúa abriéndose cada día más al arte, tomando desafíos y retos que lo ayuden a madurar en este campo. Con los pies en la tierra, sí, pero sin conformarse con realidades que limiten sus sueños.