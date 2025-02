Aplica alternativas Unidad Pesquera Estrella Roja para mantener sus producciones

Camagüey- El colectivo de la Unidad Empresarial de Base Estrella Roja de Camagüey aplica diversas alternativas dirigidas al encadenamiento productivo, y de esa forma, enfrentar el déficit de materias primas provocado por el incumplimiento de las capturas y la escasez de hielo que también afecta esa actividad.

Reinier Vázquez González, Director de la UEB Estrella Roja, explicó que el resultado de la producción industrial en gran medida está dado por la búsqueda y obtención de materias primas con forma de gestión no estatal.

Nos hemos encadenado y hemos comprado materias primas a otra forma de gestión no estatal para poder elaborar otro tipo de producciones que no solo sean del pescado. De esta forma podemos llegar llegar a la población con nuestros productos, destinando la captura que hemos tenido en estos meses al consumo social, y el resto de las producciones que elaboramos a través de las producciones que le compramos a la forma de gestión no estatal se venden entonces en otros destinos que no tienen nada que ver con el consumo socia, agregó.