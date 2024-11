Atención a las adicciones en función de la rehabilitación e inserción social

Camagüey- En Cuba, el consumo de bebidas alcohólicas se asocia a los patrones culturales, muchas veces con la firmeza.Un ron anejo de exquisito sabor o una cerveza bien fría, se disfrutan en el momento indicado, pero los problemas comienzan cuando se consumen sin medida, casi a diario y comienza a ser una enfermedad.

Beneficiadas por las políticas sociales del Estado Cubano y los programas de educación y prevención del Ministerio de Salud Pública, muchas personas que asumen el consumo de alcohol como una adicción, reciben ayuda terapéutica de profesionales especializados.

El periodista Alex López Almaguer compartió con el personal del Centro Comunitario de salud Mental del Distrito Julio Antonio Mella, ubicado en barriada de La Caridad de la capital provincial, para profundizar en las cusas y consecuencias de este nocivo habito.

De acuerdo con la información ofrecida por la Irada Gómez Ferrer, psicóloga, el alcoholismo, una enfermedad causada por el consumo abusivo de bebidas alcohólicas, está relacionado con el 50% de la accidentalidad, y el 40% de las situaciones violentas graves. En gran medida crea dificultades serias en el matrimonio y en la familia en sentido general.

Se conoce que el alcoholismo puede detenerse, y evitar su progresión. En opinión de la entrevistada, una importante técnica que se aplica a estos pacientes y familiares es la incorporación a los Grupos de Ayuda Mutua de Alcohólicos (GAM), que sesionan adjuntos a las áreas de salud.

En estos grupos las personas después de haber aprendido lo necesario para controlar su enfermedad, se sitúan rápidamente en una posición de ayuda hacia otras que, necesitan de terapia porque presentan estos trastornos.

En este centro comunitario como en los otros que funcionan en el territorio, se realizan charlas, conservatorios y conferencias impartidas por especialistas, con el fin de combatir la enfermedad, orientar a cómo emplear el tiempo libre, la importancia de la vinculación con el trabajo, el estudio y otras actividades que tributan a la sociedad.

El paciente Manuel como se identifica en esas reuniones es un camagüeyano que hace mas de 9 añoso llegó al grupo con una situación, muy compleja atrapado por las garras del alcohol, ya había perdido su trabajo, todo su patrimonio, el cariño de sus seres queridos y su salud se había deteriorado considerablemente.

Llegue aquí sin amigos, sin aspiraciones, y sin esperanzas. Sentía que había renunciando la vida, y parecía que me había caído 80 años encima; andaba sucio, descuidado, y nadie confiaba en mi. Sin embargo, gracias a mis compañeros del grupo y al apoyo de los médicos y los trabajadores de esta institución he recuperado mi dignidad y hoy me rehabilito del cuerpo y el alma, asegura Manuel.

Los Grupos de Ayuda Mutua de los Centro Comunitarios de Salud Mental, fueron creados en Cuba en la década de los años 90, y han rehabilitado a muchas personas, que en la actualidad son personas totalmente insertadas a la vida social y familiar. Son trabajadores, y mantienen una relación con familia, compañeros y amigos, antes imposible durante las etapas activas de la enfermedad.