«Hay razones suficientes para estar feliz y eso lo hemos compartido, no soy yo solo, es que está feliz toda la delegación que me acompaña», señaló.»

Compartió entonces su convicción de que si no «hay una buena explicación histórica, un análisis riguroso de la historia, corremos el riesgo de que el oportunismo, el esquematismo y el revisionismo hagan de esas relaciones un dibujo que no refleja para nada sus verdaderas esencias».

«El mundo de hoy no es el mundo que necesita la humanidad; no es el mundo que se necesita para que haya igualdad, para que haya inclusión, para que exista emancipación, para que todos tengan derechos». Hasta esas reflexiones que conciernen a la civilización en su conjunto llegaron las ideas compartidas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con los periodistas que le acompañan en la gira internacional de estos días.

