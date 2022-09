A veces tengo abiertos los ojos cuando la alarma del celular alerta que son las seis de la mañana. Como todo domingo no quiero soltar la almohada. A través de la ventana observo que no hay suficiente claridad en el parquecito: claro, aún estamos en el horario de verano. En la cercanía, una lámpara de luz fría revela un movimiento inusual movimiento de personas, mesas, sillas y la bandera cubana el portal del Médico de la Familia. En ese radica uno de mil 702 colegios electorales distribuidos por toda la llanura camagüeyana --¿Otra carga de la caballería de Agramonte? -- el referendo popular del Código de las Familias.

