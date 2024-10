Crean en Cuba el primer buró sindical para nuevos actores económicos

El sector del comercio, la gastronomía y los servicios de La Habana, conformó el primer buró sindical del país para la atención directa a nuevos actores económicos, un paso importante en el quehacer del movimiento obrero y que responde a lo aprobado por el Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba en noviembre del pasado año.

Según definición de Isdalis Rodríguez Rodríguez, segunda secretaria de la CTC Nacional, ahora la principal tarea de esta estructura sindical es comenzar la creación de las secciones sindicales en las diferentes áreas de comercialización y en las propias mipymes y, por tanto, incidir en el incremento de los niveles de afiliación. “Pero sobre todas las cosas, dijo, representar y organizar a todos sus trabajadores, que es la principal misión del sindicato en Cuba”.

El comercio, la gastronomía y los servicios, personales y técnicos, constituye el sector con mayor presencia de los llamados nuevos actores económicos en el país, de ahí la necesidad de fortalecer con la mayor brevedad el trabajo sindical.

Betsy Díaz Velásquez, ministra de comercio interior, informó que “hoy tenemos más de 250 mil trabajadores por cuenta propia en este sector en el país, más de seis mil mipymes dedicadas al comercio y 166 Cooperativas No Agropecuarias (CNA) en similar función, lo que eleva a más de 340 mil el número de no estatales, mientras que los estatales son alrededor de 190 mil”.

Con la creación del citado buró sindical extraterritorial se da cumplimiento a uno de los primeros planteamientos de los acogidos a esta nueva forma de gestión: afiliarse a estructuras sindicales puras, es decir que sus planteamientos y consideraciones fueran atendidos por sindicalistas pertenecientes también al trabajo no estatal.

Leovanis Avila Góngora, miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, al intervenir en la reunión constitutiva, efectuada en el centro recreativo El Castillito, refirió la positiva respuesta que han tenido los criterios de este sector, y precisó que el nuevo buró sindical representa un mecanismo de suma importancia para atender y responder los planteamientos aún por resolver entre estos trabajadores.

Destacó además que esta nueva estructura sindical deberá defender políticas del sector ante las direcciones empresariales, ministeriales, de gobierno, y puntualizó que no es suficiente elegir este buró, “pues ahora tenemos que funcionar en la sección sindical y en el municipio, aprovechar todos los espacios para seguir favoreciendo cada vez más estas nuevas formas de gestión.

“Hoy se constituye una estructura con mayor fuerza legal y jurídica para representar al sector no estatal vinculado al comercio, la gastronomía y los servicios, de ahí la importancia del paso que sindicalmente estamos damos”, subrayó.

“Pero el buró no podrá ejercer su alta responsabilidad, dijo, si el resto de las estructuras no funcionan, por lo que tenemos que adecuar la labor sindical a las características propias del sector no estatal, que nacionalmente, con la unión de los campesinos, abarca alrededor del 30 % de la fuerza económicamente activa del país.

Finalmente precisó que las nuevas formas de gestión constituyen una fuerza que se consolida, se fortalece y se amplía.

La reunión estuvo encabezada además por Yulián León Rondón, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio y la Gastronomía y por Alfredo Vázquez, al frente de la Central de Trabajadores de Cuba en La Habana.

Tomado de Cubadebate