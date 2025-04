«V de Vendutta» conecta artistas visuales en Camagüey (+galería)

Camagüey- Camagüey fue el escenario de la III Edición del proyecto «V de Vendutta», una iniciativa creada por la ilustradora y gestora cultural Gabriela Hernández Blanco, con el propósito de visibilizar el trabajo artístico, principalmente de mujeres, en el ámbito de la ilustración y la gráfica.

Este proyecto formó parte del Hanami de este año, un evento cultural que celebra la diversidad artística en Cuba. Por primera vez, llegó a la provincia de Camagüey, tras ediciones anteriores en La Habana y Holguín.

Gabriela, la mente detrás de esta propuesta, expresó con entusiasmo que cada edición buscan no solo mostrar arte, sino crear un espacio donde la pasión por la ilustración pueda florecer y conectar a las personas.

El impacto del proyecto en Camagüey también fue recibido con entusiasmo por jóvenes artistas como Alex Martínez Fresnada, quien por primera visitó la ciudad camagüeyana en esta edición.

Me he sentido súper a gusto. La acogida del proyecto la he visto súper favorable. No me imaginé que tanta gente iba a estar aceptando la ilustración», comentó el ilustrador y arquitecto, quien ha sido parte de las ediciones anteriores, tanto como participante como representante de su propio proyecto «Ilustrados», dedicado a promover ilustradores emergentes.