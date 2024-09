Intensifican labor de prevención sobre ITS en Camagüey

Camagüey- La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) se ha convertido en una prioridad en la salud pública, especialmente entre los jóvenes. En este contexto, Evaristo Román Suárez Montejo, Vicecoordinador Municipal de la Red de Apoyo HSH (Hombres que Tienen Sexo con Hombres), enfatiza la importancia de educar a los jóvenes sobre la práctica de sexo seguro.

Durante una reciente charla comunitaria, Román Suárez destacó que el uso del preservativo es fundamental para protegerse no solo de las ITS, sino también del VIH/Sida. A pesar de los avances en la educación sexual, muchos jóvenes aún carecen de información adecuada sobre la prevención de estas infecciones. Esto puede llevar a un aumento en los casos de ITS, que afectan desproporcionadamente a esta población.

La falta de conocimiento y recursos adecuados contribuye a la desinformación. Según estudios recientes, una gran parte de los jóvenes no utiliza preservativos de manera consistente, lo que aumenta su vulnerabilidad a infecciones.

Es crucial que los jóvenes comprendan que el sexo seguro no solo es una responsabilidad personal, sino también un acto de cuidado hacia su pareja, afirmó Román Suárez.

Además de promover el uso de preservativos, la red de apoyo HSH está trabajando en la creación de espacios seguros donde los jóvenes puedan hacer preguntas y recibir información veraz sobre salud sexual. El especialista agrega que quieren romper el estigma que rodea a las ITS y fomentar un diálogo abierto sobre el tema.

Con iniciativas como estas, se busca no solo reducir la incidencia de ITS, sino también construir una cultura de responsabilidad y respeto entre los jóvenes. La educación continua y el acceso a recursos son herramientas fundamentales para lograr un cambio duradero en la comunidad.

La voz de expertos como Evaristo Román Suárez Montejo es crucial en este esfuerzo. Su compromiso con la educación y la prevención es un ejemplo de cómo la colaboración entre organizaciones y la comunidad puede marcar una diferencia significativa en la salud sexual de los jóvenes.