El país está haciendo esfuerzos indecibles para mantener las mínimas coberturas de los recursos que son necesarios para enfrentar con efectividad el actual pico pandémico, pero también necesitamos más cooperación de todos, señaló el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en mensaje a la población.

En la reunión de este miércoles del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, el presidente de la República reflexionó sobre el enorme esfuerzo que se está haciendo en este pico pandémico, el que ha impuesto —dijo— tantas exigencias al sistema de salud.

La situación actual de la epidemia —señaló— ha sobrepasado las capacidades del sistema de salud, tensionando el trabajo de todo su personal, de todos los organismos que están apoyando en el enfrentamiento a la pandemia, y también porque existe un mayor consumo de medicamentos y oxígeno.

Ante esta situación —agregó— se necesita "más exigencia hacia nuestras instituciones sanitarias, más rigor en el trabajo, pero también necesitamos más comprensión de la población, porque entre todos tenemos que contribuir a que nos protejamos y a que protejamos a los demás".

Pero esto —dijo— "no se logra si no mantenemos las normas de aislamiento, las medidas higiénico-sanitarios, si no apoyamos todas las lamentables restricciones que tenemos que tener en condiciones como estas para poder cortar la transmisión".