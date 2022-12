Díaz-Canel: Cumbre Caricom-Cuba un reencuentro entre hermanos

«Yo no sé dónde —expresó— nos encontraríamos hoy en día sin la brigada médica cubana que durante los dos últimos años ha trabajado en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 en nuestro país (...) y no sabría dónde estaríamos dentro de un año si no continuamos manteniendo la colaboración de las enfermeras cubanas, porque nuestro sistema de salud necesita este apoyo adicional».

