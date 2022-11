“Hay una enorme sensibilidad en la dirección china, y en particular en el presidente Xi Jinping, de la situación de Cuba, y hay una voluntad expresa en él, incluso con indicaciones en las conversaciones oficiales, de que hay que encontrar solución a todos los problemas con Cuba, independientemente de las problemáticas con la deuda, y que esa no puede ser la razón que limite el desarrollo. Ellos están apostando al desarrollo del país a partir de la cooperación que nos pueden dar”, aseveró el jefe de Estado.

No habíamos tenido la oportunidad de hablar cara a cara con el Gobierno chino para explicar, comentó el mandatario, aunque sí hemos tenido comunicaciones de otros tipos, pero no es lo mismo cuando uno puede hablar, cuando uno puede explicar, cuando las cosas se pueden entender desde la sensibilidad.

You have no rights to post comments