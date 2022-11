En función de tal filosofía, resaltó, el país tiene una estrategia: «lo que pasa, expresó, es que las soluciones no son inmediatas, no son a corto plazo». E hizo referencia entonces a buscar todas las fórmulas posibles, siempre dispuestos a valorar todas las ideas útiles y sin olvidar una esencia: sería imperdonable «condenar lo que es el proyecto, lo que es el futuro».

Una disertación al detalle de cuánto afecta a Cuba el Bloqueo imperial recrudecido compartió el mandatario, quien además describió la saga de un pequeño país cuyos científicos salvaron a sus hijos al hacer las vacunas que un mundo convulso y terriblemente asimétrico no podría darnos. Y más adelante volvió a la pregunta reflexiva acerca de qué hubiera sucedido Isla adentro, golpeada en estos tiempos por siniestros de grandes proporciones, si ya los expertos no hubieran despejado de la vida cotidiana el flagelo de la COVID-19.

