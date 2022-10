El jefe de Estado detalló que “en los últimos seis meses casi no hemos tenido fallecimientos –tres fallecimientos en seis meses–; casi no tenemos casos diarios; la letalidad de Cuba en esta enfermedad es de 0.77 (es decir, la relación de fallecidos contra enfermos)”.

Denunció el jefe de Estado que “el Gobierno de los Estados Unidos trató por todos los medios de que Cuba no pudiera tener acceso a vacunas, a medicamentos que necesitábamos”; y recordó que cuando se produjo un desperfecto en “nuestra planta de oxígeno medicinal”, desde Norteamérica “hicieron todo lo posible para que entidades, empresas a las cuales les fuimos a comprar oxígeno en América Latina, no nos vendieran el oxígeno”.

El mandatario argumentó que “estar en esa lista limita a un país, sobre todo a un país como el nuestro, de una manera agobiante, porque de entrada todos los bancos se niegan a trabajar (con la nación estigmatizada); pierdes todas las posibilidades de crédito; no puedes exportar divisas al exterior; no puedes operar con las cuentas cubanas en bancos en el exterior; y saltar esas problemáticas cuesta mucho trabajo”.

El jefe de Estado expresó que en esa política han comenzado a darse “algunos pasos en la dirección, diríamos correcta en los últimos tiempos, pero que no van más allá de algunos anuncios que todavía no se han concretado en lo fundamental”.

“Lo que pasa es –enfatizó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba– que tiene que ser un diálogo con respeto ; un diálogo donde no se ataquen nuestra soberanía y nuestra integridad; un diálogo donde no haya posiciones unilaterales de fuerza. Y si eso se respeta puede existir ese diálogo, puede existir ese estrechamiento de relaciones, independientemente de las divergencias ideológicas que tenemos”.

You have no rights to post comments