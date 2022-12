“Pero creo en la dirección colectiva. He velado por el respeto a la Constitución y por mantener un vínculo permanente con el pueblo del que soy parte. He insistido en el perfeccionamiento del sistema del poder popular. El socialismo necesita participación activa. Hay que escuchar al pueblo y gobernar en consecuencia”, señaló

“Se trata de una falsedad más de un Gobierno que no encuentra justificación para cumplir con el sistema de medidas económicas coercitivas más abarcador aplicado contra un Estado”, dijo, y manifestó que, no obstante, “se han dado pasos muy discretos, dirigidos a encaminar la cooperación bilateral para el cumplimiento de los acuerdos migratorios y también en otras áreas de prioridad entre ambos países”.

You have no rights to post comments