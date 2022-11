Se mostró convencido de que 2023 será retador, pero también será un año mejor, en la medida en que las labores de dirección sumen de manera creciente al pueblo, a fin de lograr que el trabajo conjunto se caracterice porque no haya traba que no pueda superarse, que el trabajo intenso aplaste la burocracia, el inmovilismo, la espera y, por supuesto, que dé continuidad a la lucha contra la corrupción y las ilegalidades, a partir de las medidas recientemente aprobadas.

You have no rights to post comments