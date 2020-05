Sobre los protocolos poco invasivos como poner a los pacientes más enfermos boca abajo para aumentar la cantidad de oxígeno en los pulmones, sin tener que emplear equipos de ventilación, dijo que sí se han empleado en Cuba.

“Esto mejora la ventilación y se usa no solo con el coronavirus. Al ser una maniobra no invasiva tiene muchos beneficios, pero una persona que tiene una presión intracraneal elevada no debe usarla. Tampoco se recomienda para personas con sangramiento por la boca, ni trombosis, ni aquellas embarazadas con presión media elevada”, explicó.

En el caso de las máquinas de presión positiva detalló que este tipo de herramientas se emplean desde mucho antes de la COVID-19. “Muchos pacientes en terapia intensiva requieren ventiladores y, por tanto, se acude a esta herramienta, sin embargo al ser más abierto se pueden diseminar las microgotas contagiosas del virus”.