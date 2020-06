En la historia de #Cuba encontramos a muchísimos hombres que amaron esta tierra como si fuera suya, incluso, sin haber nacido aquí. Uno de ellos es el Generalísimo #MáximoGómez, quien falleció un día como hoy del año 1905.

Nunca abandonó a los cubanos, ni en los momentos más difíciles, por más que su radicalismo le resultara incómodo a no pocos de sus contemporáneos. Sostenía principios que estaban muy por encima de cualquier incomprensión e ingratitud humanas: «Mis grados, mi significación política, truncada en momentos solemnes de la Historia, mis glorias cercenadas y todo eso no vale nada, es efímero, pero nadie me podrá negar nunca que yo fui un soldado leal de las libertades de Cuba. Eso me basta y no quiero más».

VER MAS: http://www.granma.cu/cuba/2020-06-16/un-soldado-leal-16-06-2020-23-06-18