Es gratificante poder afirmar ante ustedes que con la ayuda invaluable de países amigos y con nuestros propios esfuerzos hemos conseguido mitigar las nefastas consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Superar estas consecuencias no solo nos permite aspirar a la consecución de una dinámica positiva en la cooperación comercial y económica entre nuestros países, sino que en el caso particular de Cuba reconvierte al sector del turismo en motor natural de nuestro desarrollo económico.

Ante el duro reto de vivir bajo acoso, restricciones, amenazas y todo tipo de persecución a nuestro comercio, no nos hemos quedado solos. Han acudido a nosotros no pocos países amigos dispuestos a colaborar en los momentos más difíciles.

