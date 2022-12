Pero en la hegemonía y el egoísmo del imperio, no hay espacio para comprender la dimensión de los ciudadanos, subrayó el Presidente cubano. No entienden que el personal médico cubano, al que tanto admiramos, está aquí por convicción, por su deseo de entregar lo mejor de sí y atender al pueblo de San Vicente y Las Granadinas.

«La solidaridad es un concepto tan elevado, un concepto de entrega, de entrega del revolucionario hacia el ser humano, que no lo pueden entender los yanquis, porque estar en un lugar como este nos demuestra que la solidaridad no es solo un sentimiento, no es solo una palabra».

«Los Estados Unidos de América son amigos nuestros. Nosotros somos amigos de todo el mundo. Y nosotros luchamos por un mundo mejor, pero no le pidan a mi gobierno que respalde esas locuras, esos absurdos, porque no están determinados por ninguna consideración de humanidad».

«Aquí mismo, en nuestro país —añadió— está la sede de una organización no gubernamental (ONG) estadounidense que desarrolla un proyecto mundial de pediatría de excelencia y vienen varias veces al año a prestar ese servicio gratuito aquí, y entonces vienen gente de otras islas e inclusive de Estados Unidos que no pueden pagar esas atenciones en su país.

«Los Estados Unidos de América no comprenden el carácter internacionalista, solidario y desinteresado del pueblo cubano —señaló en su discurso Gonsalves—; y como no lo entienden, entonces apelan a una mentira que refrendan en los informes del Congreso y aparece en los documentos del Departamento de Estado, y en el que se dice que ustedes, los médicos y demás personal de la Salud Pública cubana que se encuentran aquí y en muchas otras partes del mundo, son víctimas de tráfico de personas».

