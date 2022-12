El miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, expuso que en sentido general las inversiones y el valor de uso del trasvase avanzan. «A pesar de las dificultades enfrentadas, como la pandemia de Covid-19, las limitaciones con los combustibles y financiamientos, esta obra estratégica del país no se ha detenido». El Jefe del Gobierno de la República acotó, sin embargo, que todavía hay tierras con facilidades de riego que no están cultivadas y en otras no se alcanzan los rendimientos potenciales.

