Este informe de rendición de cuenta del Consejo de Estado se presentó ante los diputados, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 120 de la Constitución de la República, referido a la responsabilidad del Consejo de Estado de rendir cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular; lo previsto en el Artículo 184 apartado 1 de la Ley No. 131 “Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado”, que establece la realización de este acto al menos una vez en la legislatura; y en virtud del Acuerdo No. IX-154 de 22 de julio de 2022, del máximo órgano de poder estatal, que dispuso rindiera cuenta en este período de sesiones.

