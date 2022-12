Sobre los jóvenes, de manera particular, destacó con orgullo cómo durante "los dos últimos y más difíciles años, no ha existido una tarea importante, un acontecimiento determinante para la suerte del país, donde no hayamos encontrado a la juventud en la vanguardia"

Habló entonces de un accionar revolucionario que cambie todo lo que no funcione en la sociedad y deba ser cambiado; de que la militancia actúe y se sienta como una gran familia de revolucionarios que predican con el ejemplo; del rol protagónico de los núcleos y sus potencialidades para impulsar la participación y el control en los comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas, las secciones sindicales y los órganos del Poder Popular; así como de perfeccionar métodos y estilos de dirección que no pueden reducirse a llamados y exhortaciones.

A la responsabilidad que tienen todos los cuadros con "los problemas, las insuficiencias y los errores también acumulados y concomitantes con los efectos del bloqueo", hizo referencia el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista. La resistencia de nuestro pueblo, que entiende y enfrenta el ataque del adversario, reconoció, flaquea cuando choca con "la burocracia, la desidia, la corrupción de ciertas capas intermedias que pescan en el río revuelto de las dificultades, poniendo obstáculos donde van las soluciones" El "no se puede es un mensaje inaceptable", subrayó. "Somos los hijos de un pueblo vencedor de imposibles", reflexionó luego Díaz-Canel y compartió con los presentes su certeza de que estas nuevas generaciones, al igual que las que nos precedieron, serán capaces de ganar también la guerra. "Nada es imposible cuando un pueblo quiere y lucha por ello" "Ser la fuerza dirigente del sistema político entraña la enorme e insustituible auto responsabilidad del Partido para hacer que el trabajo sea más efectivo en la medida que favorezca el empoderamiento popular a través de diversos canales, lo que no demerita su naturaleza de vanguardia. Todo lo contrario, la refuerza"

Lo habremos hecho mejor o peor. No somos robots programados para no fallar. Pero lo hemos hecho. Hemos resistido todos los golpes de la naturaleza y de nuestros propios errores, sin doblar las rodillas y sin renunciar al sueño de la prosperidad posible", valoró.

