En una jornada que contó con la presencia del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández; el Vicepresidente, Salvador Valdés Mesa; y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz; sesionaron este martes las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y la de Atención a los Órganos Locales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a través de videoconferencia y previo al Sexto Periodo Ordinario de sesiones de la IX Legislatura, que tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre.

Los intercambios ratificaron la intensa actividad legislativa que desarrolla el Parlamento cubano, aún en etapa de enfrentamiento a la COVID-19 y cuando la mayoría de nuestros territorios transitan por la nueva normalidad.

Correspondió a la Comisión de Atención a los Órganos Locales debatir el resultado de los controles realizados por varios diputados a diferentes territorios para comprobar el funcionamiento y organización de las asambleas municipales y los consejos populares, a tono con la Ley 132.

Miriam Brito Sarroca, presidenta de esta Comisión, condujo los debates. El primero versó sobre el resultado del estudio de las quejas y peticiones de la población, que comprendió visitas a 59 municipios y un amplio intercambio con delegados municipales y electores para conocer sus criterios.

Entrentato, un segundo informe convocó a profundizar sobre la efectividad del trabajo de control sobre los despachos del delegado con sus electores, desde la presentación de un documento que fue el resultado de las visitas a 50 municipios, - el 29,8 por ciento de todo el país-, una actividad fundamental que vincula a las estructuras de Gobierno con la población.

“Esta es una comisión muy importante -acotó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular- porque permite el trabajo directo con la base, los municipios y los consejos populares, y debe ampliarse para alcanzar aún más representatividad de los territorios”.

Lazo Hernández manifestó que el contacto con la población y hablar directamente con las personas ha permitido una mayor retroalimentación, al tiempo que consideró el alto significado que ha tenido la labor de nuestros delegados.

Al intervenir durante la jornada matutina, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz ratificó que no podemos dejar solos a los delegados quienes son la expresión legítima de la democracia. “Ser delegado es una de las tareas más complejas de la actualidad, y la población espera mucho de ellos”, puntualizó.

No puede haber un planteamiento sin respuesta, reiteró Marrero Cruz, y en estos tiempos se hace más importante el acto de recibir y escuchar cada planteamiento de la población. “Cada planteamiento es sagrado y cada uno tiene que tener una respuesta, aunque dicha respuesta no resuelva el problema. Lo que no puede suceder bajo ningún concepto es que cada planteamiento no tenga una respuesta”.

Insistió en el necesario acompañamento que debe tener el delegado por todas las instancias, para que la población sepa que está siendo atendida, por lo tanto es importante la necesidad de certificar esa respuesta, para tramitarla por el lugar correcto.

El Primer Ministro consideró muy oportuno lo discutido en esta comisión, y reiteró la responsabilidad del Gobierno en tramitar las quejas de la población en sentido general. El Gobierno con todas sus estructuras, gobernadores e intendentes, comprometidos con la respuesta justa, sensible y política o la solución del problema, como muestra de que la población tiene confianza en las estructuras del Gobierno. “Es un tema muy sensible y que requiere la mayor atención de todos, los problemas del pueblo son de todos, no solo del delegado”.

Mientras, el Vicepresidente Salvador Valdés Mesa expresó que el delegado es el primer eslabón para la atención de las quejas de la población, y una muestra de institucionalidad y confianza hacia nuestras estructuras, por lo que insistió en separar las cuestiones materiales de las subjetivas o de la falta de gestión, a la hora de darle solución a los problemas.

La jornada estuvo matizada, además, por el amplio debate entre los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, dirigida por el diputado José Luis Toledo Santander, que aprobaron los dictámenes de los proyectos de ley sobre la Organización y Funcionamiento de los Gobiernos provinciales y de los Consejos de la Administración Municipal, que serán sometidos este miércoles a consideración de los diputados cuando se inicie el Sexto Periodo Ordinario de sesiones.