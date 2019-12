Más de 15 millones de dólares debe devengar anualmente el Estado cubano por sobreestadía de buques y contenedores en el puerto, informó Lázaro Pich, jefe del Grupo de Operación Puerto-Cadena-Economía Interna durante los debates de la Comisión de Atención a los Servicios de la ANPP, al evaluar su funcionamiento en el país.

Al respecto, Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, expresó que se ha mantenido un chequeo diario con la participación de varios organismos por la importancia que tiene esta cadena en el aseguramiento del consumo social, el comercio, la canasta familiar normada y el turismo.

“Hay que eliminar el ping pong de la culpa. No podemos seguir pasándonos los problemas y dejar de ocuparnos de lo que tenemos que atender. Lo que se ha logrado lo demuestra. Los problemas objetivos están identificados y en el año 2020 se comenzarán a tomar un grupo de decisiones para reestablecer los medios de izaje, se entregarán recursos para los almacenes y se trabajará en los medios para elevar la disponibilidad técnicas de los camiones”, comentó.

Igualmente, enfatizó en que el último año se ha incrementado la transportación por ferrocarril con productos como cervezas, helados, colchones y tejas.

“Este es un medio de transporte muy eficiente ya que solo usa un tercio del combustible. No obstante, persisten dificultades con las locomotoras de alto porte pues ya están envejecidas”, aseguró.

Al comentar sobre las experiencias en Las Tunas, el diputado Roberto Quiñones expresó que en el caso de sus puertos, la principal deficiencia se concentra en la técnica para la descarga, pues se encuentra “muy obsoleta”, hecho que según precisa es de conocimiento de “los compañeros de logística del ministerio”.

Entre tanto, para Agustín Chiong, de Cacocún, Holguín, los elementos más llamativos durante el proceso de control y fiscalización fueron el esclarecimiento de varios hechos extraordinarios, la atención a los trabajadores y la organización de los gobiernos.

En este sentido, Mariucha Serrano Pascual, de Santiago de Cuba, dijo que un problema que tenemos son los medios de protección, “aunque se labora seriamente en este sentido por el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), muchos trabajadores de estiba están totalmente desprotegidos y el desgaste físico es muy fuerte. En el caso de los silos, sus oberos no tiene los medios de protección ni la alimentación adecuada”, enfatizó.

Sobre el propio tema, la titular del sector, Betsy Díaz Velázquez, dijo que ha existido demora en la adquisición de equipos, pero también indisciplinas. A veces hay fajas de fuerza y no las usan, cuelgan las botas, y no emplean los overoles por el calor. También hay disponibilidad de nasobucos, y tampoco se utilizan”.

Otro de los temas recurrentes fue el empleo de la transportación ferroviaria en las operaciones, hecho que fue valorado de muy positivo por los diputados, pero del que aún existen muchas reservas.

“Es necesario lograr un mayor aprovechamiento, no sólo entre las provincias, sino entre los municipios. Se ha podido acelerar la distribución de la canasta familiar normada. A veces por no tener una casilla en la provincia, las cosas que vienen de oriente a la capital no se quedan en la provincia y luego hay que buscarla en transporte automotor. En el caso de los municipios, ha sido muy provechoso para la canasta familiar y se ha ahorrado combustible”, expresó Yulexis Correa, del norteño municipio de Morón en Ciego de Ávila.

En la mañana de este martes, también se evaluaron las condiciones de almacenamiento y la calidad de los procesos de carga y descarga en los puertos.

Sobre el tema, Manuel Milián, de San Luis, Pinar del Río, puntualizó que no cuentan con todos los medios técnicos para efectuar la carga y descarga, al solo existir montacargas y, por ello, se incumple con los períodos de rotación.

En el caso del puerto cienfueguero, aunque se cumple con parte de las operaciones pactadas, lo más complejo son los barcos con carga a granel, dijo Florencio Joel, de la Administración Municipal. “La circuladora no funciona y falta el cargador frontal. En el caso del cemento y la harina no se cumple el plan de trasportación”, comentó.

Finalmente, el ministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, presentó la experiencia de su sector. Durante su intervención, el funcionario reconoció que su organismo es un alto importador y, por tanto, depende en gran medida de la buena calidad de las operaciones Puerto-Transporte-Economía Interna.

“La importadora ITH también concentra las producciones nacionales y las distribuye por todo el país. Esto genera tensiones pues no se cuenta con la flota necesaria. Tal situación nos ha obligado a realizar un encadenamiento con varios sectores de la economía”, explicó.

En otro momento, la titular del MINCIN dijo que es prioridad la recuperación de almacenes en el país, los frigoríficos, y la ampliación de la capacidad de almacenamiento de aceites. “Es un programa que no ha marchado a la velocidad que hemos querido”, concluyó.