Sesión de urgencia del Consejo de Seguridad: ONU expresa «profunda preocupación» por agresión a Venezuela

La secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, intervino este lunes ante el Consejo de Seguridad en una reunión de emergencia convocada tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela. DiCarlo habló en nombre del secretario general António Guterres y transmitió la preocupación más seria del organismo multilateral ante los hechos.

Guterres señaló que las informaciones recibidas sobre operaciones militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira son motivo de alarma, especialmente porque las consecuencias humanitarias aún se desconocen. Subrayó que la situación es «grave» y que requiere atención inmediata por parte de la comunidad internacional.

El secretario general recordó que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y enfatizó que este principio fundamental no fue respetado en la acción militar ejecutada por Estados Unidos.

Guterres insistió en que el respeto al derecho internacional es la base del sistema multilateral y que cualquier violación de estos principios amenaza la estabilidad global. En ese sentido, advirtió que la operación estadounidense podría sentar un precedente peligroso sobre cómo se conducen las relaciones entre los Estados.

En voz de DiCarlo, el secretario general de la ONU también expresó inquietud por el impacto que estos hechos puedan tener en la región, señalando que América Latina ha sido históricamente un espacio donde la intervención externa ha generado ciclos de inestabilidad y conflicto y llamó a todos los actores a evitar una escalada y a priorizar los canales diplomáticos, recordando que la ONU mantiene su disposición para facilitar el diálogo y promover soluciones pacíficas.

