La labor de los médicos cubanos despierta admiración y solidaridad en el Festival Manifiesta

Acaba de concluir el Festival Manifiesta, celebrado los días 13 y 14 de septiembre en el hipódromo de Ostende, ciudad costera de Bélgica. El evento reunió a decenas de miles de personas comprometidas con las causas justas del mundo y con el programa del Partido del Trabajo de Bélgica, organizador del encuentro.

Cuba tuvo una presencia destacada, con espacios tradicionales organizados por la asociación de solidaridad Cubanismo.be.. El festival se desarrolló entre platos típicos de diversas regiones del mundo y profundos debates sobre el bloqueo a Cuba, los desafíos de los sectores más humildes y la solidaridad con el pueblo palestino.

Desde Cuba llegó una pequeña delegación, entre cuyos integrantes se encontraba el doctor Julio Guerra, quien cautivó a los asistentes al compartir la labor solidaria de Cuba en el ámbito de la salud y el papel del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en este esfuerzo. El destacado médico también profundizó en el trabajo de la Brigada Henry Reeve.

Esta brigada, creada en 2005 con el propósito de asistir al pueblo estadounidense tras el huracán Katrina —aunque la ayuda fue rechazada por Estados Unidos— se ha especializado en atender a víctimas de desastres naturales y epidemias, salvando miles de vidas en todo el mundo, incluida Europa, donde brindó apoyo durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

En contraste con esta actitud altruista, se analizó el impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos al pueblo cubano, y se hicieron llamados a intensificar la solidaridad con Cuba. La delegación cubana, junto a representantes de países miembros del ALBA, denunció la escalada belicista de EE.UU. en América Latina y el Caribe. Los panelistas expusieron acciones para enfrentar esta política agresiva y ratificaron su compromiso con la integración regional.

Manifiesta también fue escenario para rendir homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, como parte de las actividades conmemorativas por el centenario de su natalicio.

La delegación cubana sostuvo además intercambios bilaterales, como el encuentro entre Edelys Santana Cruz, funcionaria del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Walter Baier, presidente del Partido de la Izquierda Europea. Ambas partes coincidieron en la importancia de avanzar en el desarrollo de las relaciones entre sus respectivas organizaciones políticas.

Por: Dayán González Ramírez / Tomado de Cubasí.cu