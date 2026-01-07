Decretan en Venezuela siete días de duelo por asesinados en agresión imperial

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo por los hombres y mujeres que fallecieron en la madrugada del 3 de enero, tras el ataque de Estados Unidos contra el país, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

“Un mensaje por nuestros jóvenes mártires, que dieron su vida por la defensa de nuestro país, por su pueblo y por eso hemos tomado esta decisión de duelo, en honor a ellos, que entregaron su vida, defendiendo al presidente Maduro”, expresó.

Agregó que le perforó el alma ver esas imágenes de los cuerpos de estas personas, “pero sabemos que se martirizaron por los valores supremos en defensa de su patria”.