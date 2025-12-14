XI Pleno del Comité Central del PCC: prioridad al bienestar de la población y avance en la recuperación

El XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba evaluó el desarrollo de las acciones de Gobierno, con énfasis en lograr mayor impacto y resultados visibles para la población, aun en un contexto internacional complejo.

Durante el análisis, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, destacó que el reto principal no reside únicamente en la planificación, sino en convertir cada acción en resultados concretos y perceptibles, mediante una mayor disciplina, integración de esfuerzos y uso eficiente de los recursos disponibles.

Un punto central de la jornada estuvo dedicado a la recuperación tras el paso del huracán Melissa. Se reafirmó que la prioridad absoluta fue y sigue siendo la protección de la vida humana, posible gracias a la preparación previa, la organización, la entrega de las fuerzas de apoyo y la responsabilidad del pueblo. Actualmente, la mayoría de los servicios vitales en las provincias afectadas se encuentran restablecidos en más del 95 %, mientras continúan las labores en las zonas más complejas, especialmente en materia de vivienda e infraestructura.

El Pleno también permitió evaluar lecciones aprendidas, reforzar los planes de reducción de desastres y ratificar la atención diferenciada a los territorios con mayores afectaciones, en particular en el oriente del país.

Como parte de la jornada, el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo fue promovido al Buró Político, en reconocimiento a su trayectoria de entrega y servicio a la Revolución.

El XI Pleno reafirma el compromiso del Gobierno de priorizar el bienestar de la población, avanzar en la recuperación de los servicios esenciales y garantizar que cada acción de Gobierno se traduzca en resultados concretos y tangibles para el pueblo cubano.