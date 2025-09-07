7 de septiembre de 2025
Reportan desconexión del SEN en el oriente de Cuba (+ Post)

Trabajan en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional desde Las Tunas hasta Guantánamo

Un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas provocó hoy la desconexión del sistema eléctrico desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo, según reporta la cuenta de X del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Cuba.

El post en la red social añade que ya se trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico en esa región del país.

El Minem informó en X que en este momento ha sido restablecido el servicio eléctrico en Las Tunas, “continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico en el oriente de Cuba”.

