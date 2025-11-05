Realizan en Cuba I Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural

La Habana.- La Universidad de las Artes (Isa), en la capital cubana, acoge hoy la I Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural, escenario propicio para la presentación de trabajos y el intercambio entre personalidades de diversos ámbitos.

Con el lema “Ciencia, conciencia e innovación para el desarrollo sostenible de la Cultura”, el evento, que sesionará hasta el viernes, reservó este miércoles en el Aula Magna la conferencia Crecimiento económico y equidad social: las funciones de intermediación de la ciencia y la cultura, a cargo del doctor en Ciencias Agustín Lage.

Luego, los participantes debatirán en los paneles Dinámicas de innovación cultural, Soluciones Innovadoras en las Industrias Culturales y

Creativas: Industrias de la Música y los Espectáculos, y Soluciones innovadoras para la cultura.

En la sesión de la tarde está prevista, entre otras actividades, la inauguración de la Feria de Innovación para el Desarrollo Sostenible y su muestra expositiva.

También un intercambio con los expositores y la Conferencia-Espectáculo del grupo Teatro Tuyo.

Según el programa, el evento nacional constituye una plataforma de intercambio teórico-práctico que busca fomentar la cultura de la innovación.

En ese contexto, se identificarán proyecciones sobre temas emergentes donde resulta imprescindible el aporte del conocimiento.

Será esta una oportunidad para entregar los Premios Nacionales y Anuales de Investigación Cultural, así como el reconocimiento al mejor stand y a las investigaciones más relevantes que se presenten.