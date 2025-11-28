Primer ministro de Cuba asiste a clausura de encuentro de Ciberseguridad

La Habana.- La IV edición de la Jornada Nacional de Ciberseguridad concluye este viernes sus sesiones de trabajo, con la presencia de Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba.

El evento, que sesiona desde el 27 de noviembre en La Habana, reunió a expertos, académicos, especialistas de entidades estatales y representantes del sector empresarial para analizar las tendencias, desafíos y estrategias nacionales en el ámbito de la protección del ciberespacio.

Durante la clausura, se presentan las conclusiones generales de la Jornada, contentivas de los principales debates e intercambios de paneles, conferencias y talleres especializados, cuyos temas centrales giraron en torno a la seguridad de la información, la protección de infraestructuras críticas, la ciberseguridad ciudadana y la necesaria formación de capacidades en un ámbito de constante evolución.

La presencia de Marrero Cruz en la clausura de este foro evidencia la alta prioridad que el Estado y el Gobierno cubanos conceden a la Ciberseguridad, como pilar fundamental para la defensa de la soberanía nacional, la protección de los datos y el avance seguro de la informatización de la sociedad.

Esta edición se consolida como un espacio esencial para la socialización de conocimientos, el fortalecimiento de la cooperación entre instituciones y la reafirmación del compromiso de Cuba con un ciberespacio pacífico, seguro y ordenado.