Presidente Díaz-Canel evalúa situación tras paso de huracán Melissa por el oriente de Cuba (Video)

La Habana.- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), Miguel Díaz-Canel realiza este miércoles, desde el Palacio de la Revolución, la primera reunión de evaluación tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país.

El espacio, transmitido en vivo en el habitual programa televisivo Mesa Redonda a partir de las 5 y 30 de la tarde, enlaza por videoconferencia con las autoridades de las provincias más afectadas, con el propósito de actualizar la situación meteorológica y coordinar las acciones inmediatas de recuperación.

El programa incluye reportes directos desde los territorios impactados por el fenómeno hidrometeorológico, así como la exposición de las medidas iniciales para restablecer servicios básicos y atender a la población damnificada.

El CDN analiza la magnitud de los daños y orienta la aplicación de estrategias para garantizar la seguridad de las comunidades, la protección de recursos esenciales y la organización de brigadas de apoyo en las zonas más vulnerables.

La transmisión en cadena nacional ofrece a la ciudadanía un panorama integral de la situación y de las decisiones adoptadas por las máximas autoridades del Estado y el Gobierno.

La cobertura informativa contempla, además, la participación de especialistas del Instituto de Meteorología, quienes precisan sobre la evolución del evento hidrometeorológico extremo y sus posibles efectos residuales en el territorio nacional.