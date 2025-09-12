Preside Esteban Lazo reunión con presidentes de las asambleas municipales (Video)

La Habana.- El miembro del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, encabezó este 12 de septiembre la reunión con presidentes de las asambleas municipales. En la jornada participaron también Homero Acosta Álvarez, secretario del Parlamento Cubano; Gobernadores; Directivos de las comisiones permanentes y de las Oficinas Auxiliares de la Asamblea Nacional; entre otros invitados.

