Canciller cubano en ALBA-TCP: EEUU acude al chantaje y la intimidación contra nuestras naciones (+ VIDEO)

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, participó en el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que se desarrolla en Venezuela.

A continuación reproducimos su intervención:

Intervención del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la XXV Reunión del Consejo Político del ALBA-TCP. Caracas, 29 de marzo de 2025

Estimado compañero, Yvan Gil, canciller de la hermana República Bolivariana de Venezuela:

Estimados Cancilleres y jefes de delegación de los países miembros del ALBA-TCP:

Compañero Jorge Arreaza Montserrat, secretario Ejecutivo del ALBA-TCP:

Queridas compañeras y compañeros:

Traigo el saludo afectuoso del Presidente Miguel Díaz-Canel al pueblo venezolano, al Presidente Nicolás Maduro Moros, a todos los pueblos y Gobiernos del ALBA y su mensaje de aliento y certeza en la victoria.

Esta reunión tiene lugar en una coyuntura crucial, en que Estados Unidos intenta forzar el diseño de un sistema internacional que amenaza la paz, la estabilidad y la seguridad.

Mediante la supuesta defensa de un nacionalismo extremo, un excepcionalismo imperialista y racista, el gobierno estadounidense recurre al uso de herramientas económico-comerciales brutalmente punitivas, cuyo efecto pernicioso repercutirá negativamente en nuestros pueblos.

Aplica políticas discriminatorias, represivas e ilegales, que agreden la dignidad y los derechos humanos de nuestros nacionales residentes en ese país, mientras acude al chantaje, la intimidación y la implementación de un número creciente de medidas coercitivas unilaterales contra nuestras naciones que violan el Derecho Internacional.

En este diseño, los recursos naturales, las infraestructuras críticas y las legítimas relaciones internacionales que desarrollamos con otros países están bajo amenaza y quienes no se sometan al plan imperial se exponen a una agresiva persecución extraterritorial.

Estados Unidos trata de imponer violentamente una nueva división del mundo, en la que una parte estaría conformada por los que se plieguen a sus dictados, mediante la realización de concesiones económicas, territoriales o de seguridad; y, por otra, los que serán objeto de coerción y agresión, por negarse a ser sometidos y defender la igualdad soberana y su derecho a la libre determinación.

Este diseño ocasiona ya un perjuicio directo, intencional y políticamente motivado a la soberanía e independencia de los Estados. Viola el principio de no injerencia en los asuntos internos y entorpece los esfuerzos de las naciones en la promoción del pleno disfrute de los derechos humanos.

No podemos ignorar las nuevas amenazas que enfrentamos: la injerencia extranjera, la guerra no convencional o cognitiva y comunicacional y los intentos de quebrar nuestra unidad.

Vienen a nuestra mente las palabras de nuestro Apóstol José Martí, y cito: “A un plan obedece nuestro enemigo, el de enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso, obedecemos nosotros a otro plan: enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlo. Plan contra plan” (fin de la cita).

América Latina y el Caribe debe continuar siendo una Zona de Paz, como proclamó la CELAC, con la firma de los Jefes de Estado y Gobierno, en su II Cumbre celebrada en La Habana, en enero de 2014. El Canal de Panamá pertenece únicamente al pueblo panameño.

Tenemos el compromiso y el deber de mantener un sistema basado en relaciones respetuosas de amistad y cooperación, libre de amenazas y agresiones; así como un clima de paz, estabilidad y justicia, con el fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza.

Debemos trabajar para que la IX Cumbre de la CELAC, que se desarrollará el próximo 9 de abril en la hermana República de Honduras, tenga como premisa la defensa de “la unidad dentro de la diversidad”, concepto adoptado por la Comunidad a propuesta del GE Raúl Castro Ruz.

Cuba apoya firmemente la preservación y consolidación de la CELAC, como mecanismo representativo de concertación y diálogo político entre sus 33 países. Debemos concentrarnos en fortalecer las posiciones de la Comunidad, frenar las posturas que signifiquen una reversión de lo alcanzado y salvaguardar su acervo histórico.

El uso políticamente motivado de las deportaciones masivas, violentas y racistas de migrantes por parte de Estados Unidos, constituye una violación flagrante, masiva y sistemática, de los derechos humanos de nuestros connacionales. Debemos movilizarnos para impedir que sean utilizadas como arma de chantaje y presión política contra nuestras naciones.

El empleo de la Base Naval de Guantánamo, que usurpa Estados Unidos, para encarcelar migrantes es un acto brutal e ilegal, que amenaza a la seguridad y la paz de Cuba, y de la región.

El secuestro, sin jurisdicción ni debido proceso, sin juicio, defensa ni sanción de tribunal competente; y envío a terceros países, por parte de Estados Unidos, de migrantes venezolanos y de cualquier ciudadanía es un acto atroz y constituye un trato cruel, inhumano y degradante.

La motivación principal de la migración cubana es económica, a causa del genocida bloqueo estadounidense, agravado por la inclusión de Cuba en la espuria lista de Estados que presuntamente patrocinan el terrorismo, cuyo impacto en nuestra economía y en las familias es devastador.

Hemos planteado al gobierno estadounidense nuestra voluntad de continuar honrando los tres acuerdos Migratorios Bilaterales vigentes que, hasta hoy, vienen cumpliéndose, con relativa normalidad, por Estados Unidos, el cual los suscribió en reconocimiento a que responden al interés nacional de ambos países y benefician a ambos pueblos.

Ese gobierno tiene mucha responsabilidad en que los cubanos residentes en su territorio, bajo diversos estatus migratorios, estén allí debido a la politización que ha singularizado su estímulo a que emigren para dañar, desestabilizar y denigrar a Cuba.

Los ha inducido a pedir y les ha otorgado la condición de “refugiados” bajo el fraude del “miedo creíble” a personas que salieron de su país de manera regular, con pasaporte y pasaje aéreo en líneas comerciales, y que tan pronto como regularizan su situación viajan a visitar a sus familiares en la Patria donde nacieron. Son los únicos “perseguidos políticos” en el mundo que actúan así y ahora son víctimas de los mismos que los estimularon y acogieron, que los amenazan sin piedad.

Los políticos anticubanos que son miembros del congreso estadounidense y el Secretario de Estado, salvo alguna excepción, no nacieron en Cuba, ni han visitado el país. Sí han sido ferozmente anticubanos y corruptos, y han lucrado con la agresión a la nación cubana. El corrupto, anodino y chantajista Secretario de Estado es hoy, junto a su llamado Enviado Especial, para deshonra de Nuestra América, el principal responsable y promotor de la persecución e intento de deportación masiva de los cubanos residentes o temporales en Estados Unidos, incluidos muchos que entraron regularmente a ese país, que trabajan, pagan impuestos allí, que han adquirido propiedades o a los que explotan y malviven esperando la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano, discriminatorias para todos los de otra nacionalidad. Esta es la consecuencia de sus actos porque, para dañar a Cuba, no han dudado en lastimarlos ni en separar a sus familias. ¿Dónde están ahora y qué hacen, hipócritas y cínicos? No defienden ni a los que votaron por ustedes. No sigan disimulando ni mintiendo a las familias separadas.

Hasta el exSenador Robert Menéndez ha imputado e insistido en que el Secretario de Estado debería acompañarlo a purgar los 11 años de privación de libertad a los que lo han condenado por actos similares de corrupción.

Reafirmamos, una vez más, el compromiso de Cuba con una migración regular, segura y ordenada, y su enfrentamiento a los delitos asociados al movimiento migratorio, incluidos la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes.

Igualmente, reiteramos al gobierno de Estados Unidos la disposición a mantener el diálogo en asuntos migratorios y de aplicación de la Ley, que incluyen la cooperación en la prevención y persecución de estos crímenes y del terrorismo y el narcotráfico.

Agradecemos las expresiones de los miembros de nuestra comunidad, solicitando el fin del bloqueo de EEUU y la exclusión de Cuba de la fraudulenta lista de Estados que presuntamente patrocinan el terrorismo.

Proclamamos una vez más, el más firme y enérgico respaldo a la Revolución Bolivariana y Chavista liderada por el presidente Nicolás Maduro Moros, decidida a defender con determinación inclaudicable las amenazas directas e inaceptables sanciones y presiones externas. ¡Venezuela seguirá venciendo!

Cuba reitera su pleno y absoluto respaldo al Comandante co-presidente Daniel Ortega Saavedra, a la co-presidenta Rosario Murillo y al pueblo sandinista. ¡Basta ya de acciones desestabilizadoras contra el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua!

Todo nuestro apoyo y solidaridad al hermano Estado Plurinacional de Bolivia en la defensa de la soberanía contra la injerencia estadounidense.

Las entrañables naciones del Caribe tendrán siempre en Cuba a una hermana, que los acompañará, pese a cualquier riesgo de endurecimiento del bloqueo, en su derecho a recibir un trato justo, especial y diferenciado, imprescindible para enfrentar los crecientes retos derivados del injusto sistema financiero internacional imperante y el cambio climático, así como en su legítimo reclamo por reparaciones y compensaciones ante los horrores de la esclavitud y el colonialismo. Lo digo con la emoción de mi muy reciente gira oficial a África, que incluyó la isla de Gorée.

Llamamos a continuar fortaleciendo esta Alianza, a cerrar filas frente a quienes pretenden imponernos sus agendas. “La libertad no se mendiga, sino se conquista …”dijo Antonio Maceo.

Es el momento en que Estados Unidos incrementa la campaña ignominiosa contra la cooperación médica que Cuba brinda a más de cincuenta naciones. Es una represalia vergonzosa, que se apoya en calumnias políticamente motivadas en el afán de agredir a Cuba y afectar negativamente las relaciones de cooperación con numerosos países sin medir el daño para la salud de las familias de bajos ingresos o que viven en lugares remotos. Pregunto al gobierno de EEUU ¿Estará Estados Unidos dispuesto a suplir a los médicos cubanos en las mismas condiciones solidarias o preferenciales con médicos estadounidenses? Mientras desmantela los servicios de salud y desampara a los ciudadanos estadounidenses de bajos ingresos y pobres, a los cubanos y a los migrantes que residen allí, quienes utilizan masivamente el llamado Obamacare, Medicare o MediAID, ¿algún iluso podría pensar que en vez de soldados, EEUU va a mandar médicos a sus países?

Por nuestra parte, ratificamos la disposición de mantener la cooperación pactada con cada país que así nos lo ha requerido, adoptada mediante acuerdos legales, al amparo de las normas y práctica internacionales, los cuales han sido defendidos con firmeza y transparencia, particularmente en el Caribe, frente a las amenazas de Embajadores ProCónsules y personalmente del propio Secretario de Estado, el mismo que cortó los recursos para la salud de la desprestigiada USAID mientras restablece los fondos para la desestabilización de nuestros países.

A la contraofensiva imperialista respondamos con nuestro plan, fortaleciendo la unidad, globalizando la solidaridad, y fomentando la integración, la cooperación y el diálogo.

Decía Fidel que unidad significa compartir objetivos, ideas, conceptos y estrategias, a los que se llegan mediante debates y análisis y cito: “Debemos evitar que en el enorme mar de criterios tácticos se diluyen las líneas estratégicas e imaginemos inexistentes”.

Estamos convocados a trabajar con fuerza, a enfrentar y vencer los embates del imperialismo en aras de defender la paz y seguridad regionales.

Permítanme trasladarle nuestra absoluta convicción de que, si esta Alternativa Bolivariana continúa avanzando con unidad y efectividad, no podrán impedirnos realizar los sueños a los que tantas generaciones consagraron sus vidas.

Llevemos siempre con nosotros la confianza y el optimismo en la victoria de los padres fundadores.

Chávez y Fidel nos mostraron el camino, nosotros estamos convocados a preservarlo y a continuar su legado.

Muchas gracias.