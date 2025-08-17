Más de 250 mil espectadores confirman éxito del noveno Festival de Cine de Verano en Cuba

La Habana.- A siete semanas de iniciado el noveno Festival de Cine de Verano, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) ha registrado más de 250 mil espectadores en salas de todo el país, consolidando el evento como uno de los más concurridos del calendario cultural nacional.

Alexis Triana, presidente del ICAIC, destacó en redes sociales las cifras de asistencia. “Cuando te dicen que son inciertas nuestras cifras de asistentes a los cines en el año del noveno Festival de Cine de Verano, sólo hay que ver las imágenes de los Cines Yara, Riviera y La Rampa en la tarde de este sábado; en tanto las otras fotos son del Cine Martí en la ciudad de Holguín y en el Cine Camilo Cienfuegos de Santa Clara”, expresó.

Hasta la fecha, se han realizado alrededor de siete mil funciones polivalentes, de las cuales la mitad corresponden a tandas cinematográficas. Esta diversidad de propuestas ha permitido atraer públicos de todas las edades y regiones, con una programación que combina cine nacional, internacional y animación.

Entre los territorios más destacados por su gestión cultural y movilización de espectadores figuran el Centro de Cine en Villa Clara, el Centro Provincial del Cine Granma, el Centro de Cine Pinar del Río y el Centro de Cine Holguín.

También sobresalen los cines del Proyecto 23 en La Habana, el Centro Provincial del Cine Camagüey y Cinematanzas CPC, que han marcado la diferencia en cuanto a organización y alcance comunitario.

El ICAIC reafirma así su compromiso con la promoción del cine como expresión artística y espacio de encuentro ciudadano, en un contexto de fortalecimiento de la cultura audiovisual cubana.

Foto: Alexis Triana.