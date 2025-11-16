“Latinoamérica” de Calle 13, la canción más grande del siglo XXI según la revista Rolling Stone (+ Video)

La revista Rolling Stone publicó su lista de las “100 Grandes Canciones del Siglo 21”, un recuento que celebra los temas más representativos e influyentes de la música en español de los últimos 25 años y el primer lugar del listado fue para “Latinoamérica”, de la banda puertorriqueña Calle 13.

El tema fue reconocido como la canción más grande del siglo XXI por su profundidad poética, su mensaje de identidad y unión, y su impacto social y cultural.

El tema, interpretado junto a Totó la Momposina, Susana Baca y María Rita, fue descrito por la revista como una obra que trasciende fronteras y generaciones, consolidándose como un himno de orgullo latinoamericano.

Además de este primer lugar, Residente se posiciona como una de las figuras más destacadas del listado, con cinco canciones incluidas, tanto en solitario como al frente de Calle 13: “Atrévete-te-te”, “La Perla”, “Latinoamérica”, “Ojos color sol” y “René”.

Rolling Stone resalta la capacidad de Residente y Calle 13 para fusionar géneros, romper convenciones y conectar con distintas audiencias a través de su autenticidad, su mirada crítica y su exploración de la identidad. Con colaboraciones junto a figuras icónicas como Rubén Blades, Silvio Rodríguez, Totó la Momposina, Susana Baca y María Rita, sus composiciones continúan inspirando conciencia, pertenencia y orgullo latino.