Julio Antonio Mella es un símbolo y bandera de la lucha revolucionaria. Cofundador del Primer Partido Comunista de Cuba y de la Federación Estudiantil Universitaria, entre numerosas organizaciones. Desarrolló en su corta existencia una febril actividad política y revolucionaria que lo convirtió en un líder de talla internacional.
Julio Antonio Mella: Símbolo de la lucha revolucionaria en Cuba
Julio Antonio Mella es un símbolo y bandera de la lucha revolucionaria. Cofundador del Primer Partido Comunista de Cuba y de la Federación Estudiantil Universitaria, entre numerosas organizaciones. Desarrolló en su corta existencia una febril actividad política y revolucionaria que lo convirtió en un líder de talla internacional.