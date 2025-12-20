20 de diciembre de 2025
Noticias aleatorias

Julio Antonio Mella: Símbolo de la lucha revolucionaria en Cuba

Julio Antonio Mella es un símbolo y bandera de la lucha revolucionaria. Cofundador del Primer Partido Comunista de Cuba y de la Federación Estudiantil Universitaria, entre numerosas organizaciones. Desarrolló en su corta existencia una febril actividad política y revolucionaria que lo convirtió en un líder de talla internacional.

