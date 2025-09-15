Inauguran Sigestic 2025: La tecnología como impulso al desarrollo sostenible

La Habana.- El evento se celebrará hasta el próximo 19 de septiembre en el hotel Meliá Internacional Varadero, y acoge a más de 500 participantes, bajo la premisa “Tecnologías de hoy para un futuro sostenible”.

El presidente del Comité Organizador de la cita, Raúl de la Nuez Morales, señaló en las palabras inaugurales que esta edición es superior a las anteriores, con una feria comercial y de negocios donde participan 19 expositores de alrededor de 10 países, y un evento científico donde se presentarán cerca de 110 resultados investigativos.

“Sigestic ha ampliado su impacto y se ha consolidado como referente en materia de sostenibilidad, en un mundo que enfrenta desafíos ambientales y sociales cada vez más apremiantes, donde podremos obtener resultados solo si trabajamos en conjunto”, señaló.

Bajo el lema “Deja tu huella”, el evento contará con conferencias magistrales, ponencias y carteles electrónicos; así como un espacio de networking para que los asistentes puedan establecer contactos y colaboraciones.

Además, abordará cuestiones de gran vigencia, como la ciberseguridad, la inteligencia artificial generativa, el uso de energías renovables en telecomunicaciones, la economía circular mediante soluciones digitales, la gobernanza digital, el análisis de datos con computación de alto rendimiento, entre otras.

De la Nuez recordó que este evento está alineado con la Política de Transformación Digital, la Agenda Digital Cubana y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país.