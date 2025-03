Enaltece Díaz-Canel defensa de Cuba rubricada por José Martí

La Habana.- El presidente Miguel Díaz-Canel enalteció hoy el texto Vindicación de Cuba, carta escrita por el Héroe Nacional José Martí como réplica a un artículo periodístico que, según opinó, ofendió a sus conciudadanos.

“El 25 de marzo de 1889 se conoció Vindicación de Cuba, respuesta contundente de Martí a los agravios que contra el pueblo cubano se publicaron en The Manufacturer”, rememoró Díaz-Canel en X.

“En tiempo de redes sociales y odio normalizado hagamos Vindicación de la Cuba que resiste y crea bajo grandes amenazas”, añadió el jefe de Estado en un mensaje acompañado de una imagen del documento.

Vindicación de Cuba, de acuerdo con la historiografía del país caribeño, fue divulgada en el periódico The Evening Post, de New York, el 25 de marzo de 1889, en respuesta a calumniosas imputaciones hechas a los cubanos en el diario The Manufacturer, de Filadelfia.

El propio The Evening Post reprodujo de manera parcial aquel artículo denominado “¿Queremos a Cuba?”, con aprobación de su director, pero bajo el título «Una opinión proteccionista sobre la anexión de Cuba».

De maneras dispares, las dos opiniones presentaban a los cubanos como personas incapaces de valerse por sí mismas, moralmente deficientes y sin aptitudes y experiencias para cumplir las obligaciones demandadas por una república libre.

Con menos palabras: no podían gobernarse y, por ello, debían anexarse a Estados Unidos, una apetencia gubernamental promovida luego de los fallidos intentos de comprarla a España.

Ante esos y otros planteamientos, después de que los cubanos habían padecido diez años de guerra, Martí escribió y exigió la publicación de una respuesta.

Martí destacó en su texto las virtudes del pueblo de la isla, su ideal de independencia, y subrayó que consideraba poco probable que un cubano deseara ver a su país unido a otro.