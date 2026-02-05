5 de febrero de 2026
EN VIVO: Comparecencia especial ante la prensa del Presidente Miguel Díaz-Canel

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez dialoga con representantes de medios nacionales y extranjeros sobre la situación del país, el impacto de las más recientes medidas dictadas por Trump, el apoyo de la comunidad internacional a la Isla, sus relaciones con Venezuela, la estrategia para salir de la crisis actual, así como la postura de la nación acerca de un posible diálogo con el gobierno norteamericano.

