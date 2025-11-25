En Cuba gala político-cultural dedicada a Fidel en aniversario de su fallecimiento

Los miembros del Buró Político y Generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, Ministro de las FAR; y Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministro del Interior; presidieron la Gala político-cultural dedicada a Fidel en el noveno aniversario de su paso a la eternidad. En la Sala Universal de las FAR estuvo presente también el integrante del Comité Central y Jefe de su Departamento de Política de Cuadros, Humberto Camilo Hernández Suárez.

